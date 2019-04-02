Затравленная после просьбы Путину семья Перчиковых переехала из деревни Томсино в другой район

Елена Перчикова с дочерью Тасей всё же переехали из деревни Томсино Псковской области, где их затравили односельчане после письма Путину.

Как сообщает «Медуза» 2 апреля со ссылкой на саму Елену, новый дом семьи теперь находится в Великолукском районе. Там Перчиковы купили частный дом, на который удалось оформить беспроцентную ссуду на 330 тысяч рублей. Еще 200 тысяч рублей женщина выплатила сразу — эти деньги ей прислали после поднявшейся в СМИ шумихи.

Ранее детский омбудсмен в Псковской области Наталия Соколова рассказала, что рядом с новым домом Перчиковых нашлась и работа для Елены, и школа для Таси.

Напомним, громкая история с травлей в деревне под Псковом началась после того, как 12-летняя Тася попросила в письме у Путина мотокультиватор. Она объяснила свою просьбу тем, что мама очень много работает и сил на огород у неё не остаётся. Вскоре жители села узнали про письмо и начали стыдить и травить Елену Перчикову. После того, как об истории узнали российские СМИ, жить в деревне семье оказалось невозможно — травля достигла своего апогея.

Корреспондент «Фонтанки» Венера Галеева в марте побывала в Томсино и узнала от главы района, почему чиновники считают Елену аферисткой. Также журналист навестила Перчиковых и узнала подробности про их новый дом в Великолукском районе.





