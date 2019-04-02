«Обязан выявлять, анализировать и прогнозировать». После взрыва прокуратура ракетных войск проверит стратегию бдительности в Можайке

В параллель следственным действиям по факту взрыва в учебном корпусе Военно-космической академии в Петербурге ревизию жизнедеятельности вуза проведет прокурорский надзор. Проверяющих интересуют взаимоотношения должностных лиц с основами безопасности военной службы.

Тему начатой 2 апреля проверки в Главной военной прокуратуре «Фонтанке» обозначили как «соблюдение требований по безопасности военнослужащих». Обтекаемая формулировка конкретизирована Уставом внутренней службы вооруженных сил, часть вторая которого озаглавлена «Внутренний порядок» и не оставляет простора для фантазий.

Седьмая глава «Безопасность военной службы» регламентирует не только действия командира (включая профилактические), но и формирует мировоззрение подчиненного: в вопросах безопасности он всегда должен не только быть бдителен сам, но и контролировать товарища по оружию, а в случае промаха сослуживца — незамедлительно сообщить о таковом руководству.

Пункт 320 Устава конечным ответчиком определяет командира подразделения, которым в академии им. Можайского, безусловно, является генерал-майор Максим Пеньков. Положение обязывает его «...выявлять, анализировать и прогнозировать опасные факторы военной службы, создающие угрозу военнослужащим, а также местному населению...»







Насколько далеко прокуроры РВСН намерены зайти в своей проверке, не сообщается. Но, как правило, при любого рода ЧП ревизоры сверяют действия военнослужащих с должностными инструкциями, и расхождение чревато.

Уголовное дело по факту взрыва расследует Военное следственное управление по ракетным войскам стратегического назначения. Детонация неустановленного пока устройства названа покушением на убийство. В Военно-медицинскую академию из Военно-космической 2 апреля были доставлены четверо военнослужащих, одному потребовалась операция.