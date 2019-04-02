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Город
02.04.2019 21:49
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На Звенигородской демонтируют казарму Семеновского полка. От здания «откусили лишнего», считают градозащитники

На Звенигородской улице 2 апреля начался частичный демонтаж казарм лейб-гвардии Семеновского полка, сообщили в движении «Градозащитный Петербург». Снос затронул и ту часть здания, которую планировалось сохранить, рассказал «Фонтанке» замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кононов. 

«Заднюю стенку разобрали, – подтвердил Кононов, который побывал на объекте лично. – По одной из боковых стенок явно откусили больше, чем по проекту».

На Звенигородской демонтируют казарму Семеновского полка. От здания «откусили лишнего», считают градозащитники

По его словам, в зону демонтажа попали фрагменты боковых стен, которые непосредственно примыкали к задней части здания. Со стороны улицы Марата рабочие снесли больше половины боковой стены. По мнению градозащитника, тяжелая техника, которой воспользовались для демонтажа казарм, не самым лучшим образом подходит для таких работ. 

Напомним, в конце декабря межведомственная рабочая группа приняла решение сохранить лицевой фасад и торцевые стены казарм. Фрагменты исторической постройки должны будут выполнять роль входной группы второй сцены Малого драматического театра — театра Европы. Дворовый фасад, в свою очередь, планируется полностью демонтировать с последующим восстановлением.



Справка:

Проект строительства новой сцены Малого драматического театра — театра Европы на Звенигородской улице реализует Северо-Западная дирекция министерства культуры. На этом месте расположены казармы лейб-гвардии Семеновского полка. Казарма лейб-гвардии Семеновского и Егерского полка построена в 1-й четверти ХIХ века, второй этаж надстроен по проекту В.А. Колянковского в 1883 и 1887 годах.

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