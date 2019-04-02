Суд не разрешил Балтийскому заводу перезаключать контракты из-за повышения НДС

Верховный суд России отклонил иск Балтийского завода. Предприятие пыталось обжаловать решение министерства финансов о запрете в некоторых случаях на перезаключение контрактов с учетом роста НДС. Об этом 2 апреля пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

В иске речь шла о постановлении Минфина, которое было издано после вступления в силу закона о повышении НДС. Из письма ведомства следовало, что перезаключать договоры из-за роста НДС смогут только поставщики по крупным и долгосрочным контрактам.

На Балтийском заводе посчитали, что Минфин таким образом, по сути, позволяет заказчикам не соглашаться на изменение контрактов и таким образом уменьшать размер оплаты. Однако Верховный суд встал на сторону федерального ведомства.





