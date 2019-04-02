«Российский футбол входит в новую эру». В полуфиналах Кубка России будет работать система видеоповторов

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет использоваться в полуфиналах Кубка России по футболу. Как сообщает 2 апреля официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), использование инновационной технологии одобрено на уровне ФИФА.

«Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей», – заявил президент РФС Александр Дюков.

«В течение четырех месяцев проводилась интенсивная и обширная работа по подготовке первой группы судей и видеоассистентов. ИФАБ и ФИФА позитивно оценили наши усилия и дали разрешение на применение ВАР», – сказал руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин.

Напомним, первые матчи полуфинала Кубка России пройдут третьего апреля. В них встретятся «Локомотив» – «Ростов», а также «Урал» – «Арсенал».





