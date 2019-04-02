«Я часто хожу сюда, никогда не было так чисто». К приезду Медведева в пермскую больницу завезли туалетную бумагу

В Перми серьезно подготовились к визиту премьер-министра Дмитрия Медведева. Как сообщает 2 апреля издание «Вкурсе.ру», местную больницу даже закрывали на ремонт, хотя он и прошел меньше года назад.

Впрочем, больше всего пациентов «Городской клинической поликлиники №2» изумило другое. Впервые за долгое время в туалетах для посетитетелей появилась бумага. «Я часто хожу сюда, никогда не было так чисто. Никогда не было туалетной бумаги», — рассказала журналистам пациентка Галина.

Издание уточняет, что подготовка в больнице началась еще 28 марта — с этого дня в здание стали пропускать только после полного досмотра и прохода через металлоискатели. «Я третий раз уже сюда сегодня прихожу, не давали мне войти. Говорят: «Сумку покажи». Все это творится с четверга – тогда уже начали сумки проверять, поставили магнитные рамки, а их в пятницу еще не было», – рассказала пациентка Надежда.

При этом в минувшие выходные поликлинику официально закрыли на ремонт, хотя капремонт в здании прошел в 2018 году.







Отметим, по официальной информации Дмитрий Медведев в Перми осматривал медицинское учреждение, вошедшее в пилотный федеральный проект «Бережливая поликлиника» и региональный проект «Новая поликлиника». В больнице были отремонтированы зона регистратуры, внедрена система записи к врачу через терминалы и другие высокотехнологичные решения, сообщал ТАСС.

Напомним, также в Перми Дмитрий Медведев встретил своего старого знакомого — робота компании Promobot — и примерил «умные часы» российского производства.