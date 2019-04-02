Вылет московского рейса S7 в Петербург закончился экстренным торможением. Фальстарт списали на стаю птиц

Борт авиакомпании S7 не смог с первого раза вылететь в Петербург вечером 2 апреля. Манёвры по взлётно-посадочной полосе командир корабля объяснил помехами в воздухе.

О непредвиденном начале путешествия «Фонтанке» рассказали пассажиры рейса S7 023. Самолёт должен был покинуть Домодедово в 19:25, но от земли так и не оторвался. По словам читателей, аэробус вырулил на взлётно-посадочную полосу, набрал разгон и внезапно затормозил.

Как следует из данных сервиса Flightradar, S7 023 резко сбросил скорость со 166 до 31 километра в час. После этого самолёт вернулся в терминал. Время вылета на информационном табло сдвинулось сначала на 19:55, а потом ещё на полчаса. Столичный аэропорт борт ещё не покинул.

Из салона пассажиров не выпустили. По громкой связи они услышали извинения за неудобства, просьбу сохранять спокойствие и отсылку на некие технические работы, которые необходимо провести на месте. Позже несостоявшийся вылет объяснили стаей птиц.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе S7. При этом источники в лётных кругах утверждают, что о помехе в воздухе пилоты узнают заранее, а команду прекратить взлёт обычно даёт диспетчер или сработавшая сигнализация. Они птиц перед самолётом видеть не могут.





