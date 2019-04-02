Март почти в три раза обогнал февраль по объему сданного жилья в Петербурге

В первый весенний месяц петербургские застройщики ввели в эксплуатацию 187,9 тысяч квадратных метров жилья, включая индивидуальные проекты, сообщила 2 апреля пресс-служба Смольного. Показатель превысил февральский в 2,7 раз.

Больше всего жилых домов, 5 домов общей площадью 60,1 тысяч «квадратов», ввели в первый месяц весны в Невском районе. На втором месте оказался Пушкинский район, где сдали 128 зданий с 39,2 тысячами метров жилья.

Для сравнения, по итогам февраля в городе ввели в эксплуатацию 69,1 тысячу квадратных метров жилья, всего 402 дома на 703 квартиры. Лидерами в этом месяце стали Приморский и Пушкинский районы, где объем ввода жилья составил 18,7 и 14,8 тысяч «квадратов».

Напомним, в 2018 году Петербург поставил рекорд по количеству введенного жилья, 3 млн 950 тысяч квадратных метров. Эксперты связывают рост показателя, в том числе, и со скачком рынка ипотеки: объем выданных банками кредитов на эти цели за прошлый год вырос более чем в полтора раза.