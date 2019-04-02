Угрозы нет. Военные хирурги прооперировали раненного взрывом в академии им. Можайского

Экстренная операция потребовалась преподавателю военно-космической академии им. А.В.Можайского, пострадавшему при разминировании ВСУ на территории вуза. О состоянии травмированных офицеров вечером 2 апреля сообщает пресс-служба Минобороны.

В результате взрыва неустановленного предмета в клинику Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова были доставлены четверо. «Одному военнослужащему благополучно проведена хирургическая операция. Состояние других пострадавших не вызывает опасения лечащих врачей. Угрозы жизни пострадавших военнослужащих нет», – уточняет военное ведомство.

В списке пострадавших от взрыва, как уже сообщала «Фонтанка», находятся женщина-преподаватель и три офицера ВКА, в том числе заместитель начальника кафедры тактики Николай Курдай и специалист по работе со взрывчаткой Рифат Закиров.

Взрывное устройство (по предварительным данным, оно было самодельным) сработало в учебном корпусе на Ждановской улице примерно в 13.30 второго апреля. Военное следственное управление по Ракетным войскам стратегического назначения возбудило уголовное дело. Произошедшее квалифицировано как «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Однако, по некоторым данным, версия о теракте полностью не исключена.





