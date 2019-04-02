Смольный ищет проектировщиков для жилых домов и соцобъектов «Белорусского квартала». На кону - 236 миллионов

Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга объявил конкурсы на проектирование пяти жилых домов, двух детсадов и школы «Белорусского квартала» в Калининском районе. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба комитета по строительству.

Согласно техническому заданию, общая площадь домов с подземными гаражами составит 120 тысяч квадратных метров. Завершить проектирование комплекса зданий от 6 до 25 этажей необходимо до ноября 2020 года. Максимальная цена контракта составляет 236,7 млн рублей, участники могут подать заявки до 23 апреля 2019 года.

Кроме того, Смольный также объявил конкурсы на проектировку двух детсадов вместимостью не менее 200 детей за 21,9 млн рублей, и школы почти на 1,5 тысячи учеников за 31,3 млн рублей. Завершить работы подрядчику будет необходимо не позднее июня 2020 года.

Строительство «Белорусского квартала» в Калининском районе города Смольный анонсировал в 2017 году. Предполагалось, что в Минске и Петербурге вырастут симметричные жилые массивы, концепции которых разработали проектные институты и архитектурные бюро этих городов. В Северной столице квартал разместится в границах проспекта Маршала Блюхера, Полюстровского проспекта и двух проектируемых улиц.

В марте в Полюстрово побывал с объездом врио губернатора Александр Беглов, которому местные жители пожаловались на острую нехватку социальной инфраструктуры и огромную несанкционированную свалку в непосредственной близости от жилых домов.