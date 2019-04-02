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Общество
02.04.2019 19:47
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Дешево, сердито, семь классов образования. Каких заговорщиков ФСБ пустила с бомбой в метро Петербурга

Месяц неспешной подготовки, 103 тысячи рублей на сахар и прочие компоненты для бомбы, несколько добровольцев – для теракта в Петербурге организаторам не пришлось прикладывать титанические усилия.

Дешево, сердито, семь классов образования. Каких заговорщиков ФСБ пустила с бомбой в метро Петербурга

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В Петербурге начался суд над предполагаемыми участниками подрыва поезда метрополитена 3 апреля 2017 года. Представитель Генпрокуратуры хладнокровно описала реализацию теракта. Со стороны она выглядит почти примитивно. Элементарные методы конспирации провели контрразведку.

В феврале 2017 года российская военная полиция хозяйничала в сирийском Алеппо, саперы разминировали здания, мирным жителям раздавали гуманитарную помощь. Боевики запрещенного в России и признанного террористическим «Исламского государства» отступали.

С насиженных мест была сорвана группировка, созданная выходцами из стран СНГ. Уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, и гражданин Узбекистана Бобиржон Махмудов с позывным «Ахмед» скооперировались для устрашения России. Их база располагалась недалеко от Алеппо, и они были бы не прочь вернуться.

Чтобы переориентировать российскую власть с внешней политики на внутреннюю, Абу Салах и Ахмед решили дистанционно погостить в мегаполисах. По мнению обвинения, посланником-добровольцем выступил 22-летний Акбаржон Джалилов. Он прошел подготовку в Сирии и переехал в Петербург с четкими указаниями: вести обычную жизнь, не проявлять излишнюю религиозность, соблюдать российские законы и в нужное время быть призванным. Свое призвание Джалилов, если верить обвинению, нашел в самоподрыве.



Молодой человек снял квартиру на Гражданском проспекте. Деньгами его снабжали, но не сказать, что щедро. На банковскую карту он получил три перевода, в общей сложности 103 тысячи рублей. Деньги снимал и тратил их рачительно. Покупал сахар, металлические шарики, дверной звонок и другие компоненты для изготовления бомб и ручные инструменты: пассатижи, отвертку, молоток. Самой дорогой его покупкой стала углошлифовальная машинка. Ею он, по версии следствия, отрезал горловину огнетушителя, в который поместил самодельное взрывное устройство. Эта конструкция должна была сдетонировать на платформе «Площади Восстания».

У смертника были помощники, уверенно заявила представитель Генпрокуратуры Надежда Тихонова. Их 11 человек, в том числе одна женщина.

Аброр Азимов, образование – 7 классов, женат, есть ребенок 2014 года рождения. Работал неофициально поваром. Родился в Киргизии, гражданин России.

Акрам Азимов, образование – 9 классов, женат, трое детей 2011–2016 годов рождения. Гражданин России.

Содик Ортиков. Образование неполное среднее. Гражданин Таджикистана.

Шохиста Каримова, 47 лет, разведена. Работала зеленщицей в ресторане. Гражданка Узбекистана.

Махамадюсуп Эрматов. Гражданин Киргизии. Женат, ребенок 2015 года. Работал таксистом.

Ибрагим Эрматов. Родился в городе Ош, гражданин Киргизии. Холост.

Махамадюсуф Мирзаалимов. 23 года, родился в Оше. Гражданин России. Холост.

Азамжон Махмудов. 24 года. Узбекистан. Образование – 9 классов. Холост.

Сейфула Хакимов. 40 лет, гражданин Киргизии, родился в Оше. Женат, трое детей 2004–2009 годов рождения.

Бахрам Эргашев. 40 лет. Родился в Оше в Киргизии. Окончил 11 классов. Женат, трое детей 2004–2011 годов рождения.

Работал неофициально.

Дилмурод Муидинов. 22 года. Родился в Оше, гражданин Киргизии. Холост. Работал поваром в Sushi Wok.

Подсудимые были разбиты на две группы поддержки, считает обвинение. В Петербурге обособленно от Джалилова шесть человек жили в съемной квартире на Товарищеском проспекте. Они якобы участвовали в сборе бомбы, поиске наиболее уязвимых станций метрополитена и держали связь с подмосковной группой. Главными в ней считают братьев Азимовых. Они якобы получали деньги из Сирии, переводили их через электронные системы платежей на карточку Джалилова и были своеобразным узлом связи между организаторами Мухтаровым–Махбубовым и исполнителем Джалиловым. Прокурор поставила им в вину использование средств конспирации, а именно – смену сим-карт, использование мессенджеров и псевдонимов. Роль подсудимых Каримовой и Ортикова описана в обвинительном заключении до боли смешно: предоставляли телефон и электронный кошелек.

Практическая часть подготовки к теракту заняла месяц – с 5 марта по 2 апреля 2017 года. За это время Джалилову переслали деньги, он купил необходимое и смастерил взрывные устройства.

По версии обвинения, Мухтаров и Махбубов хотели, чтобы Россия прекратила военную операцию в Сирии. Все остальное, вероятно, было плодом творческой фантазии Джалилова.

3 апреля 2017 года в полдень он сел в поезд метро на станции «Академическая», доехал до «Площади Восстания», оставил огнетушитель с бомбой, не смог из-за конструктивных ошибок привести ее в действие, покатался по подземке и подорвался на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт».

При взрыве погибли 15 пассажиров и Джалилов. 67 человек получили травмы. Метрополитен оценил ущерб от теракта в 108 млн рублей. Иск подсудимые не признали, потому что они категорически отрицают обвинение. Свое участие в деле считают подстроенным.

Завтра, 3 апреля, процесс продолжится. Ожидаются допросы свидетелей обвинения. «Фонтанка» возобновит текстовую трансляцию заседания.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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