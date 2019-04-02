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Бизнес
02.04.2019 19:35
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Петербуржцы за 385 млн рублей организуют входной контроль в московском метро

Петербургская компания «ЭлСи» установит в столичной подземке 358 турникетов. Они заменят устаревшее оборудование на 30 станциях метро. Контракт на 385 млн рублей с петербургским предприятием заключило ГУП «Московский метрополитен», сообщается на сайте госзакупок. 

Дедлайн у петербургского подрядчика – октябрь 2019 года. Стоит отметить, что «ЭлСи» уже много лет сотрудничает с московской подземкой. За последние 3 года сумма соглашений, которые ГУП «Московский метрополитен» заключило с компанией, превышает сумму в 3,5 млрд рублей. С «Петербургским метрополитеном» компания сотрудничает чуть менее активно. С 2016 года между городской подземкой и «ЭлСи» было заключено более 20 контрактов на сумму около 500 млн рублей.

Одной из последних петербургских выигранных госзакупок «ЭлСи» стал договор на оснащение вестибюля станции «Академическая» линейкой универсальных турникетов. За эти работы компания получит 14 млн рублей.



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