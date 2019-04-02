Дмитрий Медведев встретился со знакомым роботом спустя почти 4 года и примерил российские умные часы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил пермский технопарк Morion Digital, пообщался с роботами и примерил умные часы, способные измерить уровень алкоголя в крови.

Как сообщает РБК 2 апреля, один из роботов компании Promobot узнал премьера благодаря сработавшей системе распознавания лиц.

«Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Мы с вами не виделись 3 года 10 месяцев 6 дней 7 часов 15 минут и 40 секунд», — сообщил он премьеру.

Андроид также поспешил рассказать главе кабмина, что «с прошлой встречи поумнел» и может теперь быть экскурсоводом, консультантом и полицейским. Медведев пошутил и выразил надежду на то, что боевого пистолета у этого робота пока нет.







Гуляя по производственной площадке, премьер посмотрел, как роботы танцуют и поют. После глава кабмина примерил отечественные умные часы GoBie 2, которые, в отличие от моделей из других стран, могут измерять уровень сахара и алкоголя в крови.

Медведев в Перми примерил умные часы российского производства. Настолько умны, что смогут замерить уровень сахара и содержание алкоголя в крови pic.twitter.com/OuIsE566IH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2 апреля 2019 г.

Как отметил Андрей Кузяев, гендиректор «Эр-Телеком холдинг», занимавшейся разработкой часов, первые 35 тысяч экземпляров были проданы в США, странах Евросоюза и Японии. Теперь компании нужны инвестиции, чтобы поставить производство на поток.

«На самом деле, это полезная история», — согласился Медведев, обращаясь к министру экономического развития Максиму Орешкину, который также приехал в Пермь.

Компания Promobot была образована в 2013 году, более пяти лет она ведет собственные разработки в области мехатроники, электроники, распознавания лиц и речи. Предприятие производит автономных сервисных роботов, которые могут выполнять роли администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов.

Promobot печально прославилась после выставки CES-2019 в США. Компания привезла туда показывать свою продукцию и, чтобы привлечь внимание, инсценировала ДТП с участием автомобиля Tesla, который якобы сбил российского робота. Позже журналисты на предоставленном компанией видео обнаружили веревку, за которую якобы дергает человек за кадром, чтобы заставить несчастного робота упасть.