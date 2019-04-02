Смольный отправил на доработку предложения по спасению Тележной

Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) отправил на доработку предпроектные предложения по сохранению пяти исторических домов на Тележной улице, 2 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Эскизные проекты комплексного ремонта домов № 21, 23, 25-27, 29А и 29Г на Тележной улице, которая протянулась вдоль Невского проспекта, по заказу городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры подготовили компании «ТДО», «Петербургское геотехническое инженерное бюро» и «Научно-проектный реставрационный центр».

В Смольном посчитали, что методы, которые специалисты предложили для сохранения квартала, не учитывают анализ причин возникновения и развития повреждений зданий, а также реального состояния построек. Кроме того, КГИОП не увидел в предпроектных предложениях данных о деформации из-за неравномерной осадки фундаментов.

В ВООПИиК «Фонтанке» рассказали, что пока не получали от Смольного сообщений с просьбой доработать эскизные проекты.







Напомним, в 2017 году приговор пяти историческим зданиям вынесло исследование компании «Геореконструкция», проведенное по заказу «дочки» Glorax Development фирмы «Бизант». Авторы работы утверждали, что спасение домов опасно для жизни спасателей и здания необходимо снести. Градозащитники добились проведения независимого аудита.

В январе проезжую часть перед домами огородили, спустя пару недель в одном из зданий вспыхнул пожар. В конце января вице-губернатор Николай Линченко дал градозащитникам месяц для подготовки предложений по спасению квартала от сноса.

В марте эскизные предложения раскритиковала комиссия по фундаментам при комитете по градостроительству и архитектуре. В ее состав входит и руководство «Геореконструкции» — генеральный директор компании Алексей Шашкин и научный руководитель Владимир Улицкий.