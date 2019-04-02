Делегация Куйбышевского райсуда отправится в Русский музей. Доказательства по делу о скандальной реконструкции изучат на месте

Во вторник, 30 апреля, Русский музей (ГРМ) ожидает необычный визит. Сюда прибудет делегация Куйбышевского районного суда. Но экскурсия служителей Фемиды не ограничится только эстетическими целями. Судья Ирина Воробьева и её секретарь планируют исследовать доказательства по делу о скандальной реконструкции ГРМ. Такое определение райсуд вынес 2 апреля, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Русский музей — объект культурного наследия. Поэтому суд должен самостоятельно увидеть все залы, относительно планов по реконструкции которых испытывают сомнения истцы. Это будет первое в Петербурге рассмотрение искового заявления по Кодексу административного судопроизводства с выходом», — рассказала «Фонтанке» руководитель объединённой пресс-службы Дарья Лебедева.

Заседание откроется в Куйбышевском райсуде, так как в зале размещены символы судебной власти — герб и флаг Российской Федерации. Уже после этого служители Фемиды переместятся в Русский музей и совершат променад по залам. При этом Ирина Воробьева намерена осуществить прогулку в мантии. Список помещений, которые исследуют служители Фемиды, уточняется, однако вполне возможно, что представители судебной власти заглянут в залы, где обычно висят полотна Куинджи, Репина и Мясоедова. Также внимание Ирины Воробьевой привлекут реставрационные мастерские, примыкающие к внутренним дворам Михайловского дворца.

«Вполне возможно, что обеспечивать безопасность прогулки станут судебные приставы. Кроме того, группу будут сопровождать специалисты по видеофиксации», — добавила Дарья Лебедева.







Напомним, в Русском музее намерены приспособить для современного использования внутренний Сервизный двор Михайловского дворца. Здесь создадут лекционный зал и лифт для маломобильных граждан. Руководство ГРМ торопится, так как работы стоимостью 1,12 миллиарда рублей частично оплатит Всемирный банк, и в случае их заморозки эта часть финансирования будет потеряна. Будущую реконструкцию оспорили в суде журналист Михаил Золотоносов и сотрудники Русского музея Надежда Пивоварова и Ирина Шалина. Они полагают, что реализация проекта может привести к «уничтожению исторических охраняемых интерьеров, созданных по рисункам Росси», в частности из-за работ изменится облик фасадов, а в стенах Михайловского дворца появятся проломы.