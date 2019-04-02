Парковщик и водитель повздорили в Москве из-за бумажки на номере. Закончилось дело стрельбой и дракой

В Москве произошел конфликт между сотрудником парковочной службы и автомобилистом. В результате оба оказались в больнице.

Как сообщает 2 апреля «Московский комсомолец», днем 1 апреля 30-летний москвич приехал на своем «Мерседесе» в медицинский центр на улице Щепкина, чтобы проведать жену. Женщине, два месяца назад родившей сына, потребовалось хирургическое вмешательство, и в понедельник как раз провели операцию.

В половине третьего дня, когда мужчина приехал к центру, свободных парковочных мест там не было, и он на время оставил машину возле стройплощадки, а потом сдал назад и заехал на тротуар. По словам 33-летнего сотрудника «Моспаркинга», перед тем как уйти, водитель закрыл номера машины бумажкой.

Парковщик снял бумажку и сфотографировал номер автомобиля, чтобы после отправить штраф за нарушение правил парковки. Через 5 минут, по его словам, появился разгневанный автовладелец и потребовал удалить фото. Спор перерос в ссору и оскорбления. В какой-то момент сотрудник «Моспаркинга» достал газовый пистолет, навел на оппонента, а увидев, что тот снимает на мобильный, дважды выстрелил перцовой струей ему в лицо и стал убегать. Водитель догнал обидчика и ударил его по лицу, тот ударил в ответ, и на этом драка прекратилась.

В итоге обоих мужчин доставили в больницы: автомобилиста — с химическими ожогами глаз, ссадиной и гематомой на лице и переломом носа, а парковщика — с легкими гематомами на голове. По факту произошедшего служба безопасности «Моспаркинга» и ОМВД России по Мещанскому району начали проверки. Сотрудник «Моспаркинга» пояснил, что пистолет носит с собой после того, как один водитель, не оплативший парковку, напал на него с битой.





