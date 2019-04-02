Собираемость взносов на капитальный ремонт в России по итогам 2018 года достигла исторического максимума

Общероссийский показатель собираемости взносов на капитальный ремонт достиг исторического максимума, превысив показатель предыдущего периода на 3%. Об этом 2 апреля заявил глава Минстроя Владимир Якушев, сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с итогами 2017 года, уровень собираемости взносов на капремонт жилых многоквартирных домов в прошлом году подрос на 3% – до 95%. Кроме того, подчеркнул министр, ускорились также темпы работ. За 2018-й в России отремонтировали более 47 тысяч домов.

В Петербурге собираемость взносов на капремонт с владельцев жилых помещений по итогам прошлого года составила 99,6%, нежилых — 77,3%.

Напомним, Смольный планирует передать полномочия по реставрации фасадов зданий-объектов культурного наследия, требующих наиболее сложных работ, от фонда капремонта комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников. Всего в программу могут попасть 255 домов, обновить их администрация города рассчитывает в течение 10 лет.