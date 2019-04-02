Один из пострадавших при взрыве в Можайской академии разминировал территорию под Петербургом

Одним из пострадавших при взрыве в Военно-космической академии в Петербурге, по предварительным данным, стал офицер Рифат Закиров, сообщает 2 апреля 47news. Его можно назвать специалистом по работе со взрывчаткой.

48-летний Закиров живёт в посёлке Славянка на Колпинском шоссе. От ещё одного пострадавшего — замначальника кафедры тактики Николая Курдая — его отделяет несколько домов. Рифат женат, воспитывает четверых детей. Старшему через три дня исполнится 23 года, младшим девочкам-двойняшкам ещё нет восьми.

Рифат родился в узбекском городе Янгийол, служил в Каменке и в Сертолово. Там жил в двухкомнатной квартире вместе с супругой и детьми и семьёй племянницы. Пытался добиться улучшения жилищных условий, дошёл до Ленинградского окружного военного суда, но в августе 2013 года получил отказ.

В прошлом Закиров был совладельцем уже не существующего ООО «Центр аварийно-спасательных мероприятий», руководил компанией «Эверест». Фирма занимается разминированием территорий и очисткой местности от взрывоопасных предметов, в том числе времён Великой Отечественной войны. На его странице — фото медали «За разминирование».





