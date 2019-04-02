«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Приморском районе

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Теперь выбрать и забронировать квартиру можно на территории ЖК «ArtLine в Приморском» – в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня».

Яркий двухэтажный павильон расположен по адресу Торфяная дорога, 17. На первом этаже – зона консультаций, где специалисты «Петербургской Недвижимости» помогут подобрать квартиру и подходящую ипотечную программу, расскажут об актуальных акциях и предложениях. На втором этаже расположен шоу-рум – образец двухкомнатной квартиры евроформата с полной чистовой отделкой «Итальянские коллекции». Новое представительство открыто ежедневно с 10 до 20 часов: консультации можно получить по любому объекту, представленному в продаже.

Сегодня в городе работает девять офисов «Петербургской Недвижимости», 22 представительства на объектах Setl City, а также четыре консультационных пункта в торговых центрах: ТРК «Питер Радуга», «Галерея», «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». «Петербургская Недвижимость» предлагает широкий выбор строящегося жилья в Петербурге и Ленобласти. Компания является эксклюзивным брокером проектов Setl City и сотрудничает с более чем 40 надежными застройщиками.

ЖК высокого комфорт-класса ArtLine от Setl City строится в престижном Приморском районе, в пяти минутах ходьбы от метро «Старая Деревня». Проект объединяет пять домов, два апарт-отеля и детский сад. Особым преимуществом комплекса станет креативное общественное пространство с тематическими игровыми площадками, зонами тренировок и веревочным городком.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.