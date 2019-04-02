В Московском районе вспыхнувший в подвале мусор выгнал детсадовцев на улицу

Сотрудники МЧС тушили пожар в жилой шестиэтажке в Московском районе Петербурга, первые этажи которой занимает дошкольное учреждение. Об этом «Фонтанке» 2 апреля сообщили читатели.

По их словам, около шести часов вечера помощь пожарных потребовалась на Кузнецовской улице, 42. На первом и втором этажах расположен детский сад компенсирующего вида №35, остальная часть здания отдана под жильё. Возгорание произошло как раз на первых этажах, оттуда валил дым, заметили читатели. Тревогу подняли соседи.

В городском МЧС уточнили, что в подвальном помещении шестиэтажки вспыхнул мусор. Огонь, по информации ведомства, охватил не больше трёх квадратных метров, но дыма было достаточно, чтобы дети в экстренном порядке отправились на прогулку. Никто из воспитанников и персонала детского сада не пострадал.





