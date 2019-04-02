Суд признал незаконным продление ареста Дмитрию Михальченко. До конца апреля он может выйти на свободу

Московский городской суд не согласился с продлением ареста бывшему петербургскому миллиардеру на несколько месяцев и сократил срок до недели. Если Следственный комитет не мотивирует свое желание подержать Михальченко в клетке до лета, он вскоре выйдет на свободу.

Как сообщили «Фонтанке» в Московском городском суде, 2 апреля отменено постановление Басманного суда о продлении стражи Михальченко до 21 июня 2019 года в связи с нарушением уголовно-процессуального закона.

«Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Срок пребывания под стражей Михальченко установлен до 9 апреля», – уточнили в пресс-службе. Суть нарушений не раскрывается.

На продление ареста, которое состоялось в Басманном 14 марта, пожаловались три адвоката Михальченко. Они и ранее оспаривали меру пресечения предпринимателю по второму его уголовному делу — о создании преступного сообщества для хищения миллиардов по линии ФСО. Адвокаты считают, что Михальченко должен быть этапирован в колонию по приговору за контрабанду алкоголя. В конце декабря 2018-го Басманный суд назначил ему наказание 4 года 7 месяцев общего режима. Срок наказания заканчивается 19 апреля 2019 года, поэтому Следственный комитет будет настаивать на аресте Михальченко по новому делу.





