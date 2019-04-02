«Сбербанку» на Народной пришлось экстренно эвакуироваться из-за бесхозного предмета

Отделение «Сбербанка» в Невском районе пришлось эвакуировать днём 2 апреля. Об оцеплении из сотрудников правоохранительных органов рассказали пользователи соцсетей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, причиной вывода клиентов и персонала кредитной организации на Народной, 2, стал бесхозный предмет. Спустя некоторое время он был проверен, и отделение восстановило работу. Эту информацию нашему изданию также подтвердили в пресс-службе «Сбербанка».





