Группа «Эталон» приняла участие в деловой программе «Ярмарки недвижимости»

ГК «Эталон»

В последние мартовские выходные в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла весенняя «Ярмарка недвижимости», где в рамках деловой программы выступили эксперты Группы «Эталон».

Татьяна Яковлева, начальник отдела представительств на объектах «Эталон ЛенСпецСМУ» и Василий Ильин, руководитель одного из офисов продаж Компании, рассказали о том, как выгодно купить квартиру от застройщика, и представили программы, которые позволяют купить более просторное жилье на специальных условиях.

Елена Шихова, руководитель одного из офисов продаж Компании выступила в рамках круглого стола «Доступный бизнес-класс: переезжаем в центральные районы города», где представила проекты Botanica, Fusion и «Петровская Доминанта». Также Елена рассказала о различных схемах покупки недвижимости бизнес-класса.

Посетители «Ярмарки недвижимости» смогли задать вопросы о строящихся проектах Компании, о программах покупки квартиры и получить необходимую консультацию по индивидуальным вопросам. Для тех, кто не успел посетить Ярмарку в эти выходные, специалисты Группы «Эталон» могут рассказать об интересных предложениях и программах комфортного приобретения квартиры по телефону: +7 (812) 380-05-25.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/