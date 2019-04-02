Строительство китайского завода по производству воды на Байкале остановлено

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании с китайским капиталом ООО «АкваСиб» продолжать возведение предприятия по производству бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

«Заявлено о принятии обеспечительных мер в виде запрета обществу с ограниченной ответственностью «АкваСиб» и иным лицам возводить (строить) объекты на земельном участке общей площадью 16,974 тыс. кв. м <...>, находящемся по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, р. п. Култук, улица Кирова, заключать сделки и любые другие действия по распоряжению, обременению, передаче другим лицам указанного земельного участка», – говорится в решении суда.

Иск в отношении компании, а также администрации Култукского городского поселения и Слюдянского района ранее подала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Ведомство потребовало признать недействительным договор аренды участка на берегу озера.

В марте суд также аннулировал экологическую экспертизу, которая давала право на строительство китайского завода по розливу питьевой воды. Давшие заключение специалисты не учли, что рядом со стройкой располагаются уникальные представители флоры и фауны.







Предварительное судебное заседание по делу компании «АкваСиб» назначено на 7 мая.

Напомним, что разрешение на строительство завода было выдано «АкваСибу» в июле 2016 года. Проект планировали запустить до конца 2019-го, вложив в него 1,5 млрд рублей, но местные жители оказались против. Они запустили масштабную кампанию в соцсетях, на которую отреагировали СМИ и звезды. Например, известный шоумен Сергей Зверев вышел с плакатом на Красную площадь. А народная петиция против строительства завода на сайте Change.org уже собрала более миллиона подписей. При этом компания «АкваСиб» не отказалась от намерения открыть предприятие в России.