В ЖК «Лондон Парк» обрушился лестничный пролет. Один человек погиб

На проспекте Просвещения в жилом комплексе «Лондон Парк», который строит компания «Л1», произошло обрушение лестничного пролета на уровне 14-го этажа. В результате погиб рабочий, сообщили «Фонтанке» 2 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что перед обрушением двое монтажников работали между 14-м и 15-м этажами. Количество обрушившихся пролетов в ведомстве не уточнили. Второй рабочий остался жив.

Директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова подтвердила «Фонтанке» гибель рабочего. По ее словам, частичное обрушение произошло при монтаже лестничных пролетов в строящемся корпусе. В здании на момент ЧП, по данным застройщика, находились только двое рабочих.

ЖК «Лондон Парк» состоит из 30 корпусов высотой 21 – 28 этажей в Выборгском районе Петербурга. Первая очередь строительства была сдана, завершение второй очереди, как указано на сайте застройщика, планируется на третий квартал 2021 года и третий квартал 2022-го.





