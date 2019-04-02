Топливная очистка. Рынок избавляется от пережитков прошлого и следов Владимира Гуревича

История одного из старейших петербургских независимых производителей топлива близка к завершению. Налоговая подала в суд заявление о банкротстве ООО «Компас-строй», оператора НПЗ в Назии с выручкой в 2 млрд рублей. В лучшие годы компания, входившая в империю «Линос» предпринимателя Владимира Гуревича, приносила 3,3 млрд рублей.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Сейчас «Компас-строй» припомнили схему ухода от выплаты акцизов, продажу дизеля, замаскированного под судовое топливо, лабораторные махинации. Никто из опрошенных «Фонтанкой» участников рынка не жалеет о судьбе расположенного в Ленобласти назиевского НПЗ, говоря о перевернутой странице истории. Дефицита топлива тоже не будет: за последние годы на рынок вышли мощные игроки с огромными объемами.

Положение «Компас-строя» кажется если не безвыходным, то крайне тяжелым. У него приостановлены операции по банковским счетам, огромный — уже подтвержденный в суде — долг перед налоговой в треть годовой выручки, выбиты из-под ног мало-мальские конкурентные преимущества перед крупными конкурентами, а основной владелец — Владимир Гуревич — в заточении.

Иск о признании «Компас-строя» банкротом подан налоговой 1 апреля. По телефону компании секретарь, выяснив, в чем вопрос, и от кого, обрывает: «Комментариев не даем», – и бросает трубку. Известные редакции телефоны гендиректора предприятия Виктора Шутова и формального владельца Дмитрия Чеснокова «выключены или находятся вне зоны действия сети».

Обложили







«Компас-строй» относительно небольшой игрок, он производил около 100 тыс. тонн топлива в год. Это единицы процентов от общего потребления в Петербурге, однако своя ниша — крайне дешевое дизтопливо. И в сегменте корпоративных продаж для грузовой техники, особенно по области, у назиевского НПЗ позиции были очень сильны, что не могло не раздражать конкурентов.

До получения банкротного иска несколько месяцев «Компас-строй» пытался отбиться в суде от претензий ФНС больше чем на полмиллиарда. Материалы иска интересны, в первую очередь тем, что в них подробно описывается схема работы крупнейшего в регионе независимого НПЗ.

Если коротко изложить 20-страничное заключение, выходит, там делали нормального качества бензин и дизель, но выдавали их за судовое топливо, керосино-газойлевые фракции и тп. Еще недавно это позволяло экономить на акцизе, а это — крупнейшая (до 60%) составляющая в розничной цене. Показания сотрудников предприятия с головой выдают схемы, позволявшие это делать. Указывают они и на организатора серой схемы — Владимира Гуревича, реального владельца группы «Линос».

В материалах суда «Компас-строя» говорится, что кроме, собственно, налоговой, в исследовании деятельности назиевского НПЗ принимало участие ГСУ Следственного комитета по Петербургу. Выяснилось, что следователи прослушивали телефоны руководителей предприятия, в том числе, Владимира Гуревича. Формально он не имеет отношения к Назии, но из полученных записей выходило, что именно он руководил финансами и экономикой. Также следствие запросило данные у банка «Санкт-Петербург», где обслуживался «Компас-строй».

Неоднократные проверки работы «Компас-строя» проводил Ростехнадзор. В последний раз минувшим летом, когда тщательному изучению подверглась установка стабилизации газового конденсата (она нужна для производства бензина, как правило, АИ-92). Инспекторы нашли сразу 30 нарушений, и их устранение явно не добавило рентабельности назиевскому предприятию.

Возможно, самым неожиданным ударом стали показания сотрудников «Компас-строя», которые с потрохами выдали начальство. Мол, руководство подделывало образцы, которые посылались на экспертизу в лаборатории, подмешивая в хороший дизель мазут. Так его можно было подать как низкокачественное топливо и не платить акциз.

Новая жизнь

Исследуемые в ходе разбирательства события относились к 2014-2016 гг. А тогда ситуация и на рынке, и на заводе сильно отличалась от нынешнего положения дел. Во-первых, сейчас акцизы на низкокачественные сорта топлива практически уравнены с акцизами на бензин и дизтопливо. И экономического смысла выдавать дизель за корабельное топливо уже нет. Вероятно, этим объясняется полуторакратное сокращение выручки «Компас-строя» с тех пор. Его продукция стала стоить почти столько же, сколько и у конкурентов, спрос на серые схемы резко упал.

Заметно изменился и парк автомобилей, работающих на дизеле. Если раньше отечественная грузовая техника легко переваривала суррогаты, то теперь новые импортные грузовики и тракторы требуют только выскокачественной заправки.

Еще один гвоздь в гроб независимого производителя — закручивание гаек государством в части экологических требований к топливу. Чтобы соответствовать современным нормам, нужны многомиллиардные инвестиции в оборудование. Их могут позволить себе вертикально-интегрированные нефтяные компании, а локальные игроки — нет.

Ну а главный удар — вывод крупнейшими госкомпаниями на региональный рынок новых огромных объемов, которые требуют освобождения занятых прежде ниш. К примеру, у «Газпром нефти» не так давно открылась собственная нефтебаза в Тосненском районе стоимостью около 2,5 млрд рублей. До этого приходилось арендовать складские мощности, в том числе, в Назии. Теперь новая нефтебаза «Газпром нефти» способна обеспечивать сразу 20% рынка.

Кроме того, в декабре 2018 года в Выборгском районе заработала НПС «Невская». По сути, это вентиль в магистральном трубопроводе, переводят на обывательский язык специалисты. Он, по оценкам экспертов, потенциально может давать колоссальные объемы — до 200 тыс. тонн дизтоплива в месяц. Это примерно равно нынешним потребностям региона и ставит под вопрос существование многочисленных небольших нефтебаз. Всего их в регионе насчитывается около 15 штук, и все они, похоже, переживают трудные времена без какого-либо света в конце тоннеля.

Бензовоз на трассе

Как рассказывает Леонид Чурилов, первый заместитель гендиректора ЗАО «Петербургская топливная компания», схемы, которые использовались в Назии, были широко распространены на рынке в 1990-е и 2000-е годы. Тогда в городе ощущался дефицит топлива, и мелкие НПЗ — их было пара десятков по Петербургу и Ленобласти — занимались грубой переработкой нефти и полуфабрикатов – прямогонного бензина, газового конденсата и т.п. Как правило, такое топливо продавалось крупным корпоративным клиентам с собственными мощностями по заправке своего автопарка или на нестационарных точках продаж вдоль трасс — попросту с бензовозов.

Некоторые из владельцев обзавелись розничными сетями, и как раз «Линос» (ранее работала под брендом «Славнефть») стал едва ли не крупнейшей из них.

Со временем положение дел менялось: на рынок выходили крупные федеральные игроки, каждый из которых может в одиночку обеспечить хоть всю потребность города в топливе. Год от года им становилось теснее, и постепенно назрело понимание, что от старых форматов необходимо избавляться, расчищая место для новых высокотехнологичных игроков. И задача, которую крупные локальные игроки не могли решить два десятка лет, почти сама собой разрешилась в считанные годы.

Олег Ашихмин, глава «Нефтяного клуба Санкт-Петербурга», вспоминает, что к назиевской нефтебазе и заводу всегда была «куча претензий». Именно Нефтяной клуб годами боролся с мелкими производителями, которые «бодяжили» бензин из всего, что только можно. Сейчас возможное закрытие НПЗ он видит единственно возможным выходом.

Других вариантов не видно: старые мини-НПЗ становятся крайне нерентабельными. В качестве примера можно привести новый, почти с иголочки завод «Волховнефтехим». Он был построен за 8 млрд рублей в 2011 году, первую прибыль смог показать лишь в 2015 году. Сразу после этого вновь убыток – и банкротство, оставившее кредиторов ни с чем. Семь раз они пытались продать Волховнефтехим и лишь в начале этого года имущественный комплекс удалось сбыть за 300 млн рублей — против 4,5 млрд рублей первоначальной цены. Почти наверняка можно сказать, что бензин там больше делать не будут. Времена уже не те.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»