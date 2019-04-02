ЖК «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» готов на 65%

ГК «Полис Групп»

Готовность жилого комплекса «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит рядом с парком Оккервиль в Кудрово, достигла 65%. Завершить строительство проекта планируется во втором квартале 2020 года.

В настоящее время полностью выполнены работы по наружной кладке стен, установке перегородок и оконных конструкций. Продолжается остекление балконов и лоджий (работы выполнены на 45%), отделка фасадов (80%), кровельные работы (95%). Ведется установка дверей, отделка квартир и мест общего пользования. На 50% выполнены сантехнические, электромонтажные работы, а также работы по отоплению.

ЖК «ПаркЛэнд» возводится в одной из лучших локаций в Кудрово, в пешей доступности от метро «Ул. Дыбенко» на ул. Пражской. Здание высотой 16 этажей возводится на участке площадью 37 745 кв. м. Общая площадь построенного здесь жилья составит 67 703,3 кв. м (2 453 квартиры).

Для жителей комплекса будет предусмотрен собственный выход в парк Оккервиль, на территории создана необходимая коммерческая инфраструктура, пространства для отдыха и занятий спортом.

На выбор покупателей представлен широкий выбор планировочных решений – студии, 1-, 2-комнатные квартиры, а также европланировки.

Также в рамках проекта застройщик возводит многоуровневый паркинг высотой 6 этажей. Его общая площадь составит 16 тыс. кв. м. Первые два этажа займут коммерческие помещения, еще четыре – машино места. В общей сложности вместимость рассчитана на 304 автомобиля. К строительству паркинга компания «Полис Групп» приступила в феврале 2019 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents