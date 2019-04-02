Прокуратура рассказала, чего добивались организаторы теракта в метро Петербурга

Организаторы теракта в метрополитене Петербурга добивались вывода российских войск с территории Сирии. Мотив преступления назвала представитель Генпрокуратуры на первом судебном заседании.

Как следует из речи прокурора Надежды Тихоновой, выступившей 2 апреля в суде, теракт спланировали уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу-Салах и гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Их группировка действовала в Сирии, и после вмешательства России в военную операцию Мухтаров и Махбубов решили продемонстрировать уязвимость российских граждан на своей территории и перевести внимание властей с внешней политики на внутренние проблемы.

План предусматривал отправку в мегаполис преданного и готового на самоподрыв соратника. Им предположительно стал 22-летний Акбаржон Джалилов. Всего активная стадия подготовки теракта заняла около месяца — с начала марта 2017 года. Джалилову перевели на банковскую карту около 100 тысяч рублей. Он снимал деньги и тратил их на закупку компонентов для изготовления бомбы и ручные инструменты — отвертки, пассатижи, паяльник и прочее.

Махбубов и Мухтаров находятся в розыске. Джалилов погиб при взрыве в вагоне метрополитена. Подземка оценила ущерб в 108 млн рублей.







У вероятного смертника были 11 помощников, считает обвинение. Их дело слушает Московский окружной военный суд. Сегодня на первом слушании по существу все фигуранты категорически отказались признавать вину в подготовке теракта. Они считают, что дело сфабриковано, и не согласны с иском метрополитена и еще одного потерпевшего, который оценил моральные страдания в 3 млн рублей.

«Фонтанка» вела текстовую трансляцию с судебного заседания.