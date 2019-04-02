Происшествия
Прокуратура рассказала, чего добивались организаторы теракта в метро Петербурга
Организаторы теракта в метрополитене Петербурга добивались вывода российских войск с территории Сирии. Мотив преступления назвала представитель Генпрокуратуры на первом судебном заседании.
Как следует из речи прокурора Надежды Тихоновой, выступившей 2 апреля в суде, теракт спланировали уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу-Салах и гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Их группировка действовала в Сирии, и после вмешательства России в военную операцию Мухтаров и Махбубов решили продемонстрировать уязвимость российских граждан на своей территории и перевести внимание властей с внешней политики на внутренние проблемы.
План предусматривал отправку в мегаполис преданного и готового на самоподрыв соратника. Им предположительно стал 22-летний Акбаржон Джалилов. Всего активная стадия подготовки теракта заняла около месяца — с начала марта 2017 года. Джалилову перевели на банковскую карту около 100 тысяч рублей. Он снимал деньги и тратил их на закупку компонентов для изготовления бомбы и ручные инструменты — отвертки, пассатижи, паяльник и прочее.
Махбубов и Мухтаров находятся в розыске. Джалилов погиб при взрыве в вагоне метрополитена. Подземка оценила ущерб в 108 млн рублей.
У вероятного смертника были 11 помощников, считает обвинение. Их дело слушает Московский окружной военный суд. Сегодня на первом слушании по существу все фигуранты категорически отказались признавать вину в подготовке теракта. Они считают, что дело сфабриковано, и не согласны с иском метрополитена и еще одного потерпевшего, который оценил моральные страдания в 3 млн рублей.
«Фонтанка» вела текстовую трансляцию с судебного заседания.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Теракт в Петербурге унес жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника. 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов имел сторонников в двух столицах, считает Следственный комитет. По версии следствия, 3 апреля 2017 года в метро планировались два теракта. Смертник перед самоподрывом на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» оставил замаскированное под огнетушитель устройство на платформе станции «Площадь Восстания». Оно не сработало якобы из-за конструктивных ошибок. Привести его в действие смертник хотел дистанционно, считают в СКР. После взрыва в метро Петербурга были задержаны Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Аброр Азимов, Акрам Азимов, Мухамадюсуп Эрматов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов. Вербовщиком считается 28-летний уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом – 36-летний гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Он родился в городе Андижан, имеет отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»). Уголовное дело в отношении него возбуждено 17 июля 2017 года, через четыре с половиной месяца после взрыва. В конце лета 2018 года Махбубов был заочно арестован.