Следователи возбудили дело по статье «Покушение на убийство» по факту взрыва в Академии имени Можайского

Военное следственное управление СК РФ по ракетным войскам стратегического назначения возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом"). Об этом 2 апреля сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия, сегодня около 13 часов 30 минут в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает», – рассказали в СК.

И уточнили, что сейчас «выясняют происхождение сдетонировавшего предмета». Напомним, как ранее писала «Фонтанка», работа экстренных служб на месте происшествия уже завершилась, курсанты возвращаются в здание.





