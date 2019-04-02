«Владимира Емельянова» вывели из цеха в Петербурге. Корабль противоминной обороны с корпусом из стеклопластика увидел свет

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» выведен из цеха Средне-Невского судостроительного завода в Петербурге днём 2 апреля. Видео появилось в официальном твиттере Минобороны.

#Видео В Санкт-Петербурге выведен из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 #ВладимирЕмельянов, строящийся для #ВМФ России. Корабли проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика https://t.co/zn7XA2Dx9i pic.twitter.com/H7toO1pEsz — Минобороны России (@mod_russia) 2 апреля 2019 г.







Корабль называют уникальным из-за самого большого в мире корпуса из монолитного стеклопластика. В марте 2018 года специалисты верфи как раз закончили его формировать. Также судно частично укомплектовали системами и механизмами. Дальнейшая достройка будет проводиться вне стен цеха.

Заводчанам предстоит завершить формирование настройки тральщика, смонтировать башенно-мачтовое устройство, антенное оборудование и общекорабельные системы. Спуск корабля на воду запланирован на конец второго квартала 2019 года.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв отметил, что в планах построить несколько десятков кораблей проекта 12700 в рамках развёрнутой серии.

«Мы уверены в том, что Средне-Невский судостроительный завод традиционно построит для Военно-морского флота качественные и надежные корабли. Экипажи для этих кораблей пройдут подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ. Программа подготовки учитывает специфику вооружения этих кораблей, что позволит качественно подготовить личный состав для эксплуатации новейшей техники», – заявил Королёв.

В январе 2019 года на воду был спущен тральщик «Иван Антонов», который также создавался на базе Средне-Невского судостроительного завода. Новый корабль пополнил Черноморский флот.