Взял с собой любимые энциклопедии и банан. Полиция Астрахани задержала 8-летнего мальчика, отправившегося в кругосветку

Несколько поисковых групп было задействовано на юге России, чтобы найти школьника, оставившего матери прощальную записку и отправившегося в путь. Впрочем, юный путешественник уже и сам был не рад, что решил странствовать.

«В органы внутренних дел с заявлением о пропаже ребенка обратилась 37-летняя астраханка. Она сообщила, что утром повезла младшую дочку в детский сад, а вернувшись домой, обнаружила отсутствие сына», – сообщает 2 апреля МВД России.

Единственной зацепкой, позволяющей понять, куда пропал 8-летний мальчик, оказалась записка. «Мама я отправился в кругосветное путешествие целую» (авторский стиль и орфография сохранены. — Прим. ред.), – написал школьник.

Фото: МВД РФ







Для поиска беглеца были привлечены поисковые группы, которым понадобилось несколько часов, чтобы найти маленького путешественника. Обнаружил его сотрудник МВД России, который проезжал по мосту через Волгу. Школьник сообщил, что странствует, однако от этого занятия он уже устал и хочет отдохнуть.

Позже он рассказал, что в дорогу решил отправиться после прочтения книги. С собой в путь начинающий путешественник взял любимые энциклопедии, игрушку, деньги из копилки и банан. Начал он свое странствие, проехав на трех маршрутках до остановки на улице Анри Барбюса, после чего решил идти пешком. Через какое-то время его и заметил полицейский.

С мальчиком и его матерью провели профилактическую беседу.