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02.04.2019 16:58
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СМИ: Арестованный в Москве по подозрению в шпионаже норвежец собирал информацию о российских атомных подлодках

Гражданин Норвегии Фруде Берг, которого задержали в 2017 году, был привлечен разведкой королевства, чтобы добыть информацию о Военно-морском флоте РФ. Как пишет РИА «Новости», об этом на начавшемся 2 апреля судебном процессе рассказала гособвинитель Милана Дигаева. 

«Фруде обвиняется в шпионаже в пользу Норвегии. Он собирал сведения по атомным подлодкам. <...> Он был задержан при получении информации от гражданина России, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ», – рассказала Дигаева.

Из-за грифа «совершенно секретно» ранее не сообщалось, какие именно сведения было поручено собрать 63-летнему бывшему пограничному инспектору. 

По словам Дигаевой, как и прежде, норвежец не признает свою вину. По делу проходят 15 свидетелей.  По статье 276 УК РФ ("Шпионаж") Бергу грозит до 20 лет тюрьмы. 



Адвокаты норвежца в комментарии Dagbladet заявили, что оптимистично смотрят на итог заседания. 

Дело Фруде привлекло большое внимание в самой Норвегии. На суд в Москву приехали представители крупнейших СМИ, однако никакой дополнительной информации им узнать не удалось, так как процесс проходил за закрытыми дверями. В комментарии газете Dagbladet сам предполагаемый шпион отметил, что чувствует себя хорошо. 

Напомним, что Фруде Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года. По версии следствия, он получал документы с засекреченными сведениями о российском военно-морском флоте. Сотрудники правоохранительных органов считают, что передать сведения иностранцу мог гражданин России.

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