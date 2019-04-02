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Общество
02.04.2019 17:01
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Некорректно почетные. Почему депутаты отказали Пьехе, Сокурову и Фирсову в звании

Парламентская комиссия по культуре решила не назначать почётных граждан в Петербурге в 2019 году. Чтобы не оказать им «медвежью услугу».

Некорректно почетные. Почему депутаты отказали Пьехе, Сокурову и Фирсову в звании

Эдита Пьеха//Светлана Холявчук/Интерпресс

В Петербурге в 2019 году вновь не будут названы почётные граждане. Все организации, выдвигавшие кандидатов, ошиблись при подаче документов, хотя, например, для Эдиты Пьехи это уже 16-я попытка попасть в круг избранных. Версий непреклонности городского парламента несколько, и все неофициальные. Согласно одной из них, после Валентины Матвиенко и патриарха Кирилла, получивших значок в 2016 году, уже не может быть других почётных петербуржцев, сопоставимых по масштабу. 

Исход заседания комиссии по культуре, собиравшейся 2 апреля в Законодательном собрании Петербурга, был с самого начала ясен. Представители «Единой России», составляющие большинство во всех парламентских органах, предупредили коллег – выборов не будет. 

Для подкрепления позиции юридическое управление написало заключение. Специалисты в области права не нашли среди поданных документов те, что подтверждают существование отделения организации «Ночлежка» в Петербурге, выдвинувшей Александра Сокурова. В уставе организации социологов «Спас» юристы ЗакСа нашли пункт о том, что выдвигать на какие-либо звания она может только своих членов. Является ли почётный ректор Европейского университета Борис Фирсов таковым, юридическое управление также не выяснило. Кроме того, кандидатура Эдиты Пьехи не прошла, так как в ЗакСе не смогли установить существование в Петербурге Союза концертных деятелей, поиски проводили даже в Интернете. 

Глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок выступил одним из первых, предвидя громкие заявления оппозиции. «А не окажем ли мы медвежью услугу почетным гражданам, избрав их по документам с нарушениями? Не сложится ли двойственная ситуация: появятся почетные граждане, назначенные по закону, и почетные, выбранные с нарушениями», – обратился он к комиссии, будто помогая аргументами коллегам. Его подсказкой воспользовался единоросс от Пушкинского района Юрий Бочков: «Не нужно представлять этих кандидатов – они, конечно, заслуживают быть почётными. Но мы должны руководствоваться законом, а не эмоциями. Действующие почетные граждане и будущие должны быть равны», – повторил он за Четырбоком. 



Председатель комиссии Максим Резник, явно неуютно чувствующий себя в окружении одних единороссов, попытался возразить: «Медвежья услуга – это если не выбирать почётных граждан. Важнее дух закона, а не буква. Отказываясь выбирать почётных граждан, мы ставим под сомнение их наличие в Петербурге». 

Других членов комиссии, желающих выступить, не нашлось. Лишь бывший глава Красносельского района Евгений Никольский уточнил, можно ли было исправить недочёты. «Нельзя. Заключение юридического управления – это фиксация произошедшего, а не рекомендации», – ответил Резник. Ни Юлия Мартемьянова (бывшая заведующая детского сада), ни Анастасия Мельникова (актриса, кстати), ни Александр Ваймер (в прошлом бизнесмен и муниципал), ни Любовь Егорова (лыжница), ни Юрий Авдеев (экс-глава спорткомитета) не сказали более ничего. 

Слово перешло пришедшей на заседание оппозиции. Борис Вишневский, собирающийся в губернаторы Петербурга, заявил, что депутаты не должны нарушать устав города, а не рекомендации юридического управления. А ещё напомнил, что почетные граждане Петербурга – директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и народный артист СССР Олег Басилашвили – накануне обратились к спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову с просьбой все же провести выборы почетных граждан в 2019 году. 

«У кого-то есть сомнения, что Пьеха, Сокуров и Фирсов прославляют Петербург?» – спросил он, видимо, риторически и ответа, понятное дело, не получил.

В защиту Эдиты Пьехи выступил эсер Александр Егоров. Для наглядности он даже раздал членам комиссии заверенные выписки из ЕГРЮЛ и копии устава, чтобы уж ни у кого не было сомнений о существовании петербургского отделения Союза концертных деятелей. А затем напомнил, что Пьеха уже 65 лет живет в Ленинграде и Петербурге, а Россию она представляла, выступая в разных точках мира, да и в почетные граждане ее уже 16-й раз выдвигают. 

«Вы хотите выслужиться перед исполнительной властью? Не можете рта открыть? Почётных граждан назначал раньше Ленсовет. Потом недолго это перешло к мэру. После долгих обсуждений Законодательное собрание вернуло себе эту возможность. И теперь молчит?» – решил добавить эмоций Михаил Амосов. Он вспомнил, что отступать от норм депутаты никогда не боялись и даже в 2008 году написали специальный закон, чтобы дать не говорящему по-русски тренеру «Зенита» Дику Адвокату звание почётного петербуржца. 

«Если кто-то усомнился, что в Петербурге есть Союз концертных деятелей, то это издевательство над нашим городом. Все самое ценное, что у нас есть, – это наши люди», – заключил депутат, напомнив, что московские олигархи постепенно скупают петербургские компании, лишая таким образом Петербург исключительности. 

«Сомнений в существовании союза нет. Нет достоверной информации, может ли его отделение выдвигать кандидатов в почетные граждане», – поправил его Четырбок. 

Комиссия больше рассусоливать тему не стала и перешла к голосованию. Результат оказался предсказуемым: 7:1 не в пользу Пьехи, Сокурова и Фирсова. 

«Надо было делать все по закону», – отрезала Мельникова, убегая после окончания комиссии от корреспондента «Фонтанки». «Надо было устранить замечания, а не тут, на комиссии, документами трясти», – заявил Никольский. «У нас много достойных. Видимо, документы подавались неправильно», – бросил на ходу Юрий Авдеев. Депутат Александр Ваймер качал головой и размахивал руками, пытаясь на бегу показать, что отвечать на вопросы не будет. «Это абсолютно уважаемые люди, и они достойны быть депутатами, ой, почетными гражданами, – пояснил Юрий Бочков. – Но есть нарушения в документах... а вот сегодня один документ с ошибкой, завтра третий. У нас получится непонятно что. Есть заключение юридического управления. У меня нет претензий к Эдите Пьехе, я уважаю ее как человека и ее творчество. Но иначе завтра кто-то ещё нарушит сроки подачи или другую ошибку в документах допустит, давайте тогда вообще всех подряд принимать».  

Единственный проголосовавший за то, чтобы выбирать почетных граждан, депутат Максим Резник, был лаконичен: «Видимо, после патриарха Кирилла почетным гражданином Петербурга можно избрать только господа бога, но от него не поступало документов».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

 

Справка:

Документы на звание почетного гражданина Петербурга в 2019 году подали в Законодательное Собрание на певицу Эдиту Пьеху (обращение от союза концертных деятелей), почетного Ректора Европейского университета Бориса Фирсова (от организации социологов «Спас») и режиссёра Александра Сокурова (от организации «Ночлежка»).

Звание «Почетный гражданин» присуждается в Петербурге двум или одной персоне накануне празднования Дня города по результатам голосования депутатов горпарламента на закрытом заседании. Наградить могут за заслуги в повышении роли и статуса Петербурга, укреплении демократии, защите прав человека, в искусстве, науке и нравственном развитии общества. Выдвинуть кандидатуру могут общероссийские или региональные общественные организации.

Почетные граждане наделяются правом бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, вносить от своего имени вопросы на рассмотрение собрания и в правительство Санкт-Петербурга, обслуживаться в залах для официальных делегаций на железнодорожном, речном, морском вокзалах и в аэропорту. Кроме того, в случае смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", расходы на его погребение и связанные с ним ритуальные услуги осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Также почетные граждане могут быть принятыми безотлагательно председателем ЗакСа, губернатором, должностными лицами органов государственной власти, руководителями учреждений, предприятий и организаций, находящихся в собственности Санкт-Петербурга.

Закон о почетных гражданах несколько раз менялся, так как три года подряд выборы срывались из-за путаницы в нормативных актах. В 2013-м почетным стал ректор ИТМО Владимир Васильев. В 2016 году звания получили академик Владимир Окрепилов и дирижер Владислав Чернушенко. В 2017 году почетными гражданами стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. "Человек – кисточка в руках божьих. Господь рисовал сегодняшнюю картину", – заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вручая тогда знаки отличия новоизбранным.

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