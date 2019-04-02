Курсанты начинают возвращаться на территорию Можайки

Группа курсантов вернулась на территорию Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге, где днем 2 апреля произошел взрыв. Предположительно через проходную прошли те учащиеся, что живут здесь же.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», недавно с улицы Красного Курсанта уехала машина ФСБ. Ранее место происшествия покинула техника МЧС, группа разминирования Росгвардии, бригады Водоканала, «ПетербургГаза», а также несколько скорых.





