Происшествия
Курсанты начинают возвращаться на территорию Можайки
Группа курсантов вернулась на территорию Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге, где днем 2 апреля произошел взрыв. Предположительно через проходную прошли те учащиеся, что живут здесь же.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», недавно с улицы Красного Курсанта уехала машина ФСБ. Ранее место происшествия покинула техника МЧС, группа разминирования Росгвардии, бригады Водоканала, «ПетербургГаза», а также несколько скорых.
Справка:
Напомним, днем 2 апреля в одном из зданий Военно-космической академии имени Можайского прогремел взрыв. По предварительной информации, он произошел тогда, когда группа разминирования попыталась эвакуировать найденное под лестницей в одном из корпусов учебного заведения самодельное взрывное устройство.
Речь идет предположительно о взрывном устройстве мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали четыре человека, они доставлены в Военно-медицинскую академию.
При взрыве частично обрушился лестничный пролёт.