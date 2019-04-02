«Аквилон Инвест» расширил стандарт внутренней инфраструктуры новостроек

«Аквилон Инвест»

Ряд помещений на первом этаже жилых проектов девелопер выделяет под общедомовые пространства: детские клубы и спортивные студии.

«Хорошие отношения между соседями – важная часть комфорта проживания. И где же еще знакомиться и общаться жителям, как не в общих зонах? Петербургская погода не всегда позволяет насладиться уютом двора, поэтому, помимо комплексного обустройства территории, мы приняли решение выделять крытые общественные пространства в доме. В детских клубах, к примеру, юные жильцы смогут играть и общаться в любую погоду либо собраться на занятия развивающих групп», – отмечает Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

Помещения будут оборудованы всем необходимым. В детских клубах появятся игровые комплексы, столы и доски для рисования, мягкие подушки и телевизор. В ЖК «Q-мир» здесь же предусмотрен пеленальный столик, где мамы в случае необходимости смогут переодеть малыша, не прерывая прогулки. Спортивные студии будут оснащены кардио- и силовыми тренажерами, а также ковриками для занятий йогой и пилатесом.

«Аквилон Инвест»

Детские клубы на 1 этаже включены в состав ЖК All Inclusive в Шушарах, ЖК «ARTквартал. Аквилон» у «Фрунзенской», ЖК «Q-мир» и ЖК 4YOU (3 очередь) в Московском районе. Тренажерные залы появятся в ЖК «Q-мир», а также в 3 и 4 очереди ЖК 4YOU, причем в домах 4YOU спортивные комнаты предусмотрены в каждой парадной. Чтобы поддерживать себя в форме, жильцам нужно будет всего лишь спуститься на 1 этаж.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru