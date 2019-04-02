Происшествия
При взрыве в Можайке пострадал замначальника кафедры тактики
Заместитель начальника кафедры пострадал при взрыве в Академии имени Можайского.
Об этом днем 2 апреля сообщило издание 47news со ссылкой на родных Николая Курдая. С корреспондентом «Фонтанки» сын преподавателя разговаривать отказался: едва услышав вопрос, он заявил, что не будет ничего комментировать.
53-летний полковник является заместителем начальника кафедры № 102 (тактика), он кандидат военных наук, доцент. Женат, имеет двоих детей. Супруга предположительно работает во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС – специалистом по лабораторной диагностике.
Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что при взрыве неустановленного устройства в Можайке пострадали четверо человек.
«Все живы: три человека ранены, один человек легко ранен. Работают соответствующие структуры, поэтому все курсанты и личный состав эвакуированы», – рассказал градоначальник после визита в Можайку.
Справка:
Напомним, днем 2 апреля в одном из зданий Военно-космической академии имени Можайского прогремел взрыв. По предварительной информации, он произошел тогда, когда группа разминирования попыталась эвакуировать найденное под лестницей в одном из корпусов учебного заведения самодельное взрывное устройство.
Речь идет предположительно об СВУ мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадавшие доставлены в Военно-медицинскую академию.
При взрыве частично обрушился лестничный пролёт.