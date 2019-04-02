При взрыве в Можайке пострадал замначальника кафедры тактики

Заместитель начальника кафедры пострадал при взрыве в Академии имени Можайского.

Об этом днем 2 апреля сообщило издание 47news со ссылкой на родных Николая Курдая. С корреспондентом «Фонтанки» сын преподавателя разговаривать отказался: едва услышав вопрос, он заявил, что не будет ничего комментировать.

53-летний полковник является заместителем начальника кафедры № 102 (тактика), он кандидат военных наук, доцент. Женат, имеет двоих детей. Супруга предположительно работает во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС – специалистом по лабораторной диагностике.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что при взрыве неустановленного устройства в Можайке пострадали четверо человек.

«Все живы: три человека ранены, один человек легко ранен. Работают соответствующие структуры, поэтому все курсанты и личный состав эвакуированы», – рассказал градоначальник после визита в Можайку.





