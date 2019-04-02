Таксиста, который «под кайфом» сбил сотрудника ДПС в Москве, отправили под арест

В Москве избрали меру пресечения для таксиста, который 31 марта сбил сотрудника ГИБДД. Заседание прошло 2 апреля в Пресненском районном суде столицы.

По данным следствия, в минувшее воскресенье 25-летний водитель такси, двигаясь на автомобиле Skoda Rapid по Третьему транспортному кольцу в направлении Ленинградского шоссе, сбил сотрудника ДПС, находившегося при исполнении. В результате полицейский получил множественные травмы и до сих пор находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Таксист пояснил, что не видел полицейского. По данным медиков, в момент ДТП молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба СУ СК по Москве. Также стало известно, что в 2017 году он был лишен водительских прав, но продолжал работать.

Водителю было предъявлено обвинение по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Как сообщает пресс-служба Пресненского районного суда Москвы, постановлением суда от 2 апреля ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 мая.





