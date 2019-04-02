Беглов: В Академии имени Можайского произошел взрыв неустановленного устройства

В здании Военно-космической академии имени Можайского произошел взрыв неустановленного устройства. Об этом журналистам 2 апреля сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, приехавший на место событий.

«Все живы: три человека ранены, один человек легко ранен. Работают соответствующие структуры, поэтому все курсанты и личный состав эвакуированы», – рассказал градоначальник.

Беглов подчеркнул, что все оперативные службы сработали хорошо. «Вовремя были отключены все коммуникации. Самое главное, была сразу произведена эвакуация людей. И начальник училища, и все (остальные) сработали, как полагается по инструкции», – добавил врио губернатора.

Напомним, днем 2 апреля в одном из зданий Военно-космической академии имени Можайского прогремел взрыв. Предположительно разорвалось взрывное устройство мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Четверо человек с различными травмами забрали в Военно-медицинскую академию. Также частично обрушился лестничный пролёт.







Ранее «Фонтанка» писала, что, по предварительной информации, пострадавшие — трое саперов, которые пытались разминировать устройство, и женщина-преподаватель.