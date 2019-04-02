В Можайку приехала подвижная группа разминирования ЗВО

Машина ЗВО только что проследовала на территорию Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге, где днем 2 апреля произошел взрыв.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», это саперы. В Западном военном округе нашему изданию подтвердили: действительно, подвижная группа разминирования прибыла в военный вуз.

При этом Можайку, напротив, уже покинули: транспорт МЧС, группа разминирования Росгвардии, бригады Водоканала и «ПетербургГаза». Также практически закончена эвакуация людей.







Напомним, днем 2 апреля в одном из зданий Военно-космической академии имени Можайского прогремел взрыв. По предварительной информации, он произошел тогда, когда группа разминирования попыталась эвакуировать найденное под лестницей в одном из корпусов учебного заведения самодельное взрывное устройство.

Речь идет предположительно о взрывном устройстве мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали трое саперов и женщина-преподаватель, они доставлены в Военно-медицинскую академию.

При взрыве частично обрушился лестничный пролёт.