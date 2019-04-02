Смольный снес торговый павильон и кафе на севере Петербурга. Владелец продолжал работать на участке после расторжения договора аренды

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал торговый павильон площадью 80 кв. м на Светлановском проспекте, вблизи дома 73. Как рассказали 2 апреля в ведомстве, в двух секциях работали магазин и кафе, но права занимать городскую территорию у предпринимателей не было.

Ранее в отношении данного участка был заключен договор аренды с ООО «Норд», но в декабре 2018 года он был расторгнут. Пользователю было направлено уведомление о необходимости добровольного освобождения территории. Но в установленный срок павильон демонтирован не был.

Помимо сноса, компании грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение объекта благоустройства. Ранее ООО «Норд» уже привлекалось за совершение аналогичного правонарушения. Компании был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.





