Покушение в масштабе. Что известно о взрыве в Военно-космической академии имени Можайского

Причиной взрыва в Военно-космической академии на Петроградской стороне стало самодельное устройство. В качестве ключевой версии следствие выдвинуло попытку убийства общеопасным способом.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

По информации «Фонтанки», которую позже подтвердили в городском МЧС, в одном из корпусов военного вуза на Ждановской набережной днем 2 апреля сдетонировало СВУ. По неофициальным данным, его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. За прошедшие с момента взрыва три часа первым, и пока единственным, спикером выступил врио губернатора Александр Беглов, он же придал статус ранее сообщенной СМИ информации – пострадали трое, еще один человек легко ранен. Расположенная в Петербурге академия живет в автономном режиме: она напрямую подчинена главкомату Воздушно-космических сил со штабом в Москве, у нее собственные, не включенные в структуру ЗВО, следственные и надзорные органы. На момент публикации ни одно должностное лицо в погонах не взяло на себя смелость прокомментировать взрыв в центре Петербурга.

«Все живы: три человека ранены, один человек легко ранен. Работают соответствующие структуры, поэтому все курсанты и личный состав эвакуированы», – рассказал журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Он прибыл на территорию ВКА им. Можайского примерно через час после взрыва. Еще через два поделился с прессой: «Вовремя были отключены все коммуникации. Самое главное – была сразу произведена эвакуация людей. И начальник училища, и все (остальные) сработали, как полагается по инструкции».

Представители ведомства, которым по рангу комментировать произошедшее было бы логичнее, пока не утрудили себя официальным заявлением. Начальник группы информационного обеспечения Воздушно-космических сил Минобороны полковник Дмитрий Зенин пообещал «Фонтанке» ответить на письменный запрос «в установленный законом срок».

Таким образом, вся информация поступает в СМИ от неформальных источников в городских экстренных службах, которые, в свою очередь, сами гости на военной территории академии.







По предварительной информации, самодельное взрывное устройство было обнаружено под лестницей в учебном корпусе, выходящем на Ждановскую набережную. Кто именно заметил подозрительный бесхоз, пока неизвестно, но бдительные вызвали подкрепление, прибыла группа разминирования, которая существует при академии. Неведомое только начали прикрывать бронежилетами, а оно взорвалось. Пострадали трое саперов и женщина-преподаватель. Офицеры в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Военно-медицинскую академию им. Кирова. По данным 47news, среди пострадавших – заместитель начальника кафедры тактики Николай Курдай.

Курсантов и преподавательский состав эвакуировали. Перед выходом, как заметил находившийся на месте происшествия корреспондент «Фонтанки», каждый был обязан показать своё удостоверение. У ворот Можайки образовалась выставка спецтехники городских экстренных служб: МЧС, ФСБ, Росгвардия, полиция. К 17 часам они разъехались, курсантов стали запускать обратно на территорию вуза. Незадолго до этого в академию прибыла подвижная группа разминирования Западного военного округа.

Расследованием происшествия на подведомственной территории занимаются сотрудники военного следственного управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Произошедшее квалифицировано как покушение на убийство общеопасным способом. Напомним, что в 2017 году правоохранительные органы не проявляли подобную щепетильность — найденный у курсанта Осипова листок со схемой захвата воинской части и оружейной комнаты был приложен к делу по статье «Содействие террористической деятельности».

Олеся Михайлова,

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»