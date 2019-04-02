Самодельная бомба взорвалась в Можайке в процессе разминирования. Среди пострадавших — женщина

«Фонтанке» стали известны обстоятельства, при которых произошел взрыв на территории Военно-космической академии им. Можайского. По уточненным данным, пострадали трое саперов и женщина-преподаватель.

По данным нашего издания, сотрудники правоохранительных органов восстановили приблизительную картину произошедшего в Можайке ЧП. По предварительной информации, днем 2 апреля под лестницей в одном из корпусов учебного заведения было обнаружено самодельное взрывное устройство. Офицеры объявили эвакуацию и вызвали собственную группу разминирования академии.







Детонация СВУ произошла в момент, когда саперы накрывали подозрительное устройство бронежилетами, таким образом готовясь к обезвреживанию. В результате взрыва пострадали три человека. По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести они госпитализированы в Военно-медицинскую академию им. Кирова. Также осколками задело женщину-преподавателя.

Как передает корреспондент «Фонтанки» с места происшествия, из здания академии на Ждановской набережной Петроградского района эвакуировали курсантов. Каждый выходящий предъявлял дежурному удостоверение личности.