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Самодельная бомба взорвалась в Можайке в процессе разминирования. Среди пострадавших — женщина

Происшествия
02.04.2019 15:41
Печать

Самодельная бомба взорвалась в Можайке в процессе разминирования. Среди пострадавших — женщина

«Фонтанке» стали известны обстоятельства, при которых произошел взрыв на территории Военно-космической академии им. Можайского. По уточненным данным, пострадали трое саперов и женщина-преподаватель.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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По данным нашего издания, сотрудники правоохранительных органов восстановили приблизительную картину произошедшего в Можайке ЧП. По предварительной информации, днем 2 апреля под лестницей в одном из корпусов учебного заведения было обнаружено самодельное взрывное устройство. Офицеры объявили эвакуацию и вызвали собственную группу разминирования академии.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Детонация СВУ произошла в момент, когда саперы накрывали подозрительное устройство бронежилетами, таким образом готовясь к обезвреживанию. В результате взрыва пострадали три человека. По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести они госпитализированы в Военно-медицинскую академию им. Кирова. Также осколками задело женщину-преподавателя.

Как передает корреспондент «Фонтанки» с места происшествия, из здания академии на Ждановской набережной Петроградского района эвакуировали курсантов. Каждый выходящий предъявлял дежурному удостоверение личности

 


© Фонтанка.Ру

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