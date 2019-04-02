Набиуллина и Матвиенко решили запретить микрозаймы под залог жилья

Глава Банка России Эльвира Набиуллина и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко договорились ввести запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья. Об этом 2 апреля пишет РБК.

«Для предотвращения мошенничеств с недвижимостью мы считаем правильным запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья», – заявила на заседании Межрегионального банковского совета глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта», — поддержала её Валентина Матвиенко.

Кроме того, Набиуллина предложила увеличить ответственность за нелегальную кредиторскую деятельность с 500 тысяч до 2 млн рублей минимум, так как под МФО активно маскируются нелегальные кредиторы. И в дополнение ввести уголовное наказание для них и для черных коллекторов.

Одновременно Госдума готовит законопроект, который запретит россиянам брать кредиты, если сумма выплаты будет превышать 50% совокупного дохода семьи.





