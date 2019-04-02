Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +10
$ 65.47р
73.32р
16:05 02.04.2019
Расширенный поиск
Срочно

Самодельная бомба взорвалась в Можайке в процессе разминирования. Среди пострадавших — женщина

Сегодня
02.04.2019 15:36
Печать

Теракт в метро Петербурга. Суд. Трансляция

Московский окружной военный суд рассматривает дело 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с первого заседания.

  • В целом, впечатление от процесса смешанное. С одной стороны, военных судей можно понять. Они привыкли проводить процесс без проволочек и в максимально сжатые сроки. С другой, эмоции адвокатов тоже объяснимы. Не очень понятно, как защищаться, если даже не предоставляется возможность согласовать позицию в нормальных условиях.

  • Адвокат Разносчикова: «Ваша честь, беседа с подзащитным должна быть конфиденциальной. В этих условиях такое невозможно. Это нарушение права на защиту».

  • Судья Морозов предложил им пообщаться с подзащитными прямо в зале.

  • Адвокаты возмущены.

  • Судья объявляет перерыв до завтра, 3 апреля. Заседание назначено на 11 часов.

  • Один из потерпевших заявил гражданский иск на 3 млн рублей. Подсудимые не признают эти требования.

    Иск метрополитена они тоже не признают.

  • Аброр Азимов: «Обвинение мне понятно, я вину не признаю».

    Акрам Азимов: «Категорически не согласен с обвинением».

    Шохиста Каримова: «Конечно, не согласна с обвинением».

    Адвокаты как под копирку отказываются высказывать развернутую позицию по предъявленному обвинению. Ссылаются на то, что хотят держать слово после судебного следствия.

  • Прокурор закончила.

  • Арсенал подсудимых контрастирует с компонентами, которые использовал Джалилов для изготовления бомб.

  • После задержаний фигуранты заявляли, что опасные предметы им подбрасывали оперативники ФСБ. То же самое касается Шохисты Каримовой. У нее изъяли запал, гранату Ф-1, электродетонатор.

  • Из уголовного дела следует, что Джалилов катался в метро около двух с половиной часов. Прокурор - из Москвы. В слове «Сенная» ударение делает на первый слог. При самоподрыве в вагоне метро погибли 12 человек плюс Джалилов, еще трое - в больнице. Тяжкий вред здоровью получили более десяти пассажиров. По мнению прокурора, подсудимые после теракта в метро Петербурга начали вооружаться. Аброр Азимов якобы купил пистолет. Акрам Азимов - гранату.Содик Ортиков будто бы запасся доработанным сигнальным пистолетом. Еще у Ортикова изъяли в подмосковной квартире взрывчатое вещество массой 105 граммов, тротиловые шашки, гранату, запалы.

  • Заседание продолжилось.

  • Первую часть трансляции из зада суда смотрите здесь.

Новости компаний
Setl City
02.04.2019 12:44

Setl Group планирует возвести еще 3 школы и 8 детских садов в ЖК «Солнечный город»

Всего на территории жилого комплекса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга будут работать 4 школы и 11 детских садов. Два садика и школа, построенные на средства Setl Group, уже приняли ребят. Еще один детсад активно возводится девелопером, он будет сдан в 2019 году.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
02.04.2019 11:56

«Уральские авиалинии» представили новинки полетной программы на сезон лето 2019

Летнее расписание охватывает период с 31 марта вплоть до 27 октября 2019 года: самое время подумать о планах на лето, весенних путешествиях и об отдыхе в бархатный сезон.
ГК «Эталон»
02.04.2019 10:33

Группа «Эталон» начинает заселение «Дома на Обручевых»

Началось заселение жилого комплекса «Дом на Обручевых», расположенного по адресу: улица Обручевых, дом 5, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.
БФА-Девелопмент
02.04.2019 10:22

Строить лучше помогут IT-технологии

Компания «БФА-Девелопмент» на проекте «Огни залива» тестирует систему контроля качества строительства собственной разработки. Система позволяет снизить рутинную нагрузку на инженерный персонал и повысить качество строительства, что в свою очередь снизит затраты на гарантийный ремонт.
фото предоставлено компанией «Полис Групп»
01.04.2019 17:36

Выбираем правильно или Что главное в новостройке?

Директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова приняла участие в круглом столе «Недвижимость Петербурга: цены, тренды и локации». Мероприятие состоялось в рамках «Ярмарки недвижимости», которая прошла в Петербурге с 29 по 31 марта 2019 г.
ГК «Полис Групп»
01.04.2019 15:13

ГК «Полис Групп» планирует достроить школу в Мурино к концу 2019 года

Общеобразовательное заведение примет первых учеников в сентябре 2020 года.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
01.04.2019 15:03

В продажу вышел новый дом в ЖК «Статус у парка Победы»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в доме №2 жилого комплекса высокого комфорт-класса «Статус», который Setl City строит в Московском районе, рядом с парком Победы. Также компания расширила выбор квартир в других корпусах проекта. Цены на старте - от 3,5 млн рублей.
Группа компаний «ЦДС»
01.04.2019 13:26

Группа ЦДС открыла продажу квартир в жилом комплексе ЦДС «Волковский»

Группа ЦДС вывела на рынок дом нового формата ЦДС «Волковский». Небольшой камерный проект рассчитан всего на 270 квартир и будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2021 года.
OOO "Лидер Групп"
01.04.2019 12:29

Поселок Мурино стал городом

Вслед за Кудрово статус города получил еще один популярный у застройщиков и покупателей поселок Ленинградской области – Мурино. Соответствующий законопроект приняли депутаты областного Законодательного собрания.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
01.04.2019 11:29

ЖК «Новый Лесснер» аккредитован еще одним банком

Банк «Уралсиб» присоединился к программе ипотечного кредитования в первой очереди жилого комплекса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой».
фото предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Оля Слово
01.04.2019 11:27

Оля Слово в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

6 апреля в 17.00 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет третий паблик-ток проекта «Модные субботы» (0+).
ЖК Golden City/Glorax Development
01.04.2019 10:00

Начались продажи машиномест в VII квартале Golden City

В VII квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development реализует на намывных территориях Васильевского острова, стартовали продажи машиномест в подземном паркинге