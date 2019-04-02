Теракт в метро Петербурга. Суд. Трансляция
Московский окружной военный суд рассматривает дело 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с первого заседания.
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В целом, впечатление от процесса смешанное. С одной стороны, военных судей можно понять. Они привыкли проводить процесс без проволочек и в максимально сжатые сроки. С другой, эмоции адвокатов тоже объяснимы. Не очень понятно, как защищаться, если даже не предоставляется возможность согласовать позицию в нормальных условиях.
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Адвокат Разносчикова: «Ваша честь, беседа с подзащитным должна быть конфиденциальной. В этих условиях такое невозможно. Это нарушение права на защиту».
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Судья Морозов предложил им пообщаться с подзащитными прямо в зале.
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Адвокаты возмущены.
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Судья объявляет перерыв до завтра, 3 апреля. Заседание назначено на 11 часов.
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Один из потерпевших заявил гражданский иск на 3 млн рублей. Подсудимые не признают эти требования.
Иск метрополитена они тоже не признают.
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Аброр Азимов: «Обвинение мне понятно, я вину не признаю».
Акрам Азимов: «Категорически не согласен с обвинением».
Шохиста Каримова: «Конечно, не согласна с обвинением».
Адвокаты как под копирку отказываются высказывать развернутую позицию по предъявленному обвинению. Ссылаются на то, что хотят держать слово после судебного следствия.
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Прокурор закончила.
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Арсенал подсудимых контрастирует с компонентами, которые использовал Джалилов для изготовления бомб.
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После задержаний фигуранты заявляли, что опасные предметы им подбрасывали оперативники ФСБ. То же самое касается Шохисты Каримовой. У нее изъяли запал, гранату Ф-1, электродетонатор.
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Из уголовного дела следует, что Джалилов катался в метро около двух с половиной часов. Прокурор - из Москвы. В слове «Сенная» ударение делает на первый слог. При самоподрыве в вагоне метро погибли 12 человек плюс Джалилов, еще трое - в больнице. Тяжкий вред здоровью получили более десяти пассажиров. По мнению прокурора, подсудимые после теракта в метро Петербурга начали вооружаться. Аброр Азимов якобы купил пистолет. Акрам Азимов - гранату.Содик Ортиков будто бы запасся доработанным сигнальным пистолетом. Еще у Ортикова изъяли в подмосковной квартире взрывчатое вещество массой 105 граммов, тротиловые шашки, гранату, запалы.
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Заседание продолжилось.
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Первую часть трансляции из зада суда смотрите здесь.