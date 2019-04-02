Теракт в метро Петербурга. Суд. Трансляция

Московский окружной военный суд рассматривает дело 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с первого заседания.

02 апреля, 15:57 В целом, впечатление от процесса смешанное. С одной стороны, военных судей можно понять. Они привыкли проводить процесс без проволочек и в максимально сжатые сроки. С другой, эмоции адвокатов тоже объяснимы. Не очень понятно, как защищаться, если даже не предоставляется возможность согласовать позицию в нормальных условиях.

02 апреля, 15:53 Адвокат Разносчикова: «Ваша честь, беседа с подзащитным должна быть конфиденциальной. В этих условиях такое невозможно. Это нарушение права на защиту».

02 апреля, 15:52 Судья Морозов предложил им пообщаться с подзащитными прямо в зале.

02 апреля, 15:51 Адвокаты возмущены.

02 апреля, 15:50 Судья объявляет перерыв до завтра, 3 апреля. Заседание назначено на 11 часов.

02 апреля, 15:49 Один из потерпевших заявил гражданский иск на 3 млн рублей. Подсудимые не признают эти требования. Иск метрополитена они тоже не признают.

02 апреля, 15:48 Аброр Азимов: «Обвинение мне понятно, я вину не признаю». Акрам Азимов: «Категорически не согласен с обвинением». Шохиста Каримова: «Конечно, не согласна с обвинением». Адвокаты как под копирку отказываются высказывать развернутую позицию по предъявленному обвинению. Ссылаются на то, что хотят держать слово после судебного следствия.

02 апреля, 15:45 Прокурор закончила.

02 апреля, 15:44 Арсенал подсудимых контрастирует с компонентами, которые использовал Джалилов для изготовления бомб.

02 апреля, 15:43 После задержаний фигуранты заявляли, что опасные предметы им подбрасывали оперативники ФСБ. То же самое касается Шохисты Каримовой. У нее изъяли запал, гранату Ф-1, электродетонатор.

02 апреля, 15:42 Из уголовного дела следует, что Джалилов катался в метро около двух с половиной часов. Прокурор - из Москвы. В слове «Сенная» ударение делает на первый слог. При самоподрыве в вагоне метро погибли 12 человек плюс Джалилов, еще трое - в больнице. Тяжкий вред здоровью получили более десяти пассажиров. По мнению прокурора, подсудимые после теракта в метро Петербурга начали вооружаться. Аброр Азимов якобы купил пистолет. Акрам Азимов - гранату.Содик Ортиков будто бы запасся доработанным сигнальным пистолетом. Еще у Ортикова изъяли в подмосковной квартире взрывчатое вещество массой 105 граммов, тротиловые шашки, гранату, запалы.

02 апреля, 15:40 Заседание продолжилось.