Минобороны: В Академии имени Можайского в Петербурге взорвался «неустановленный безоболочный предмет»

В Министерстве обороны подтвердили факт взрыва в здании Военно-космической академии имени А. . Можайского в Петербурге. Как пишет 2 апреля Russia Today, в Минобороны уточнили, что «произошёл взрыв неустановленного безоболочного предмета».

Ранее источники «Фонтанки» в администрации Петроградского района говорили, что взрыв был эквивалентен 200 граммам тротила. При этом в Минобороны насчитали всего троих пострадавших. Ранее собеседники нашего издания в экстренных службах сообщали о четверых, получивших травмы. По предварительной информации, все они — офицеры, курсантов среди пострадавших нет.

Напомним, из здания академии продолжается эвакуация.





