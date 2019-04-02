ДТП с такси, каршерингом и «немцами» в Петербурге разнообразил праворульный «Марк», собравший припаркованные авто

Вторник, 2 апреля, в Петербурге отметился очередными авариями с участием такси и каршеринговых автомобилей, а также немецких марок. Кроме того, в Приморском районе досталось паре припаркованных машин, а в Калининском пешеход и водитель не поделили «зебру».

Так, на 8–9-й линии Васильевского острова столкнулись три автомобиля. Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», Lexus отправил легковой Mercedes прямо в лоб встречному такси Hyundai.

«Lexus хотел развернуться с правой полосы, «Мерин» ехал в левой полосе, результат налицо», – пишет участник группы Алексей.







В Калининском районе примерно в то же время произошло очередное ДТП с каршеринговым автомобилем. По словам очевидца, водитель Hyundai «Делимобиля», выезжая от дома 9 по улице Бутлерова, столкнулся с автомобилем KIA.

А днем в Сертолово случилось «комбо»: столкнулись, как говорят, такси и каршеринг. Как рассказывает очевидец Денис, на улице Молодцова водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением на повороте и врезался сначала в припаркованный Renault «Яндекс.Драйв», а затем в дерево. Рядом с битым «Хёндэ» на фото видно «шашечки» такси.

Также за утро в ДТП сразу дважды отметились BMW. Около 8:20 в районе выхода из станции метро «Технологический институт» «БМВ» опрокинулся на бок, сообщают в «ДТП и ЧП». А около 11 часов на Южной дороге столкнулись, по словам очевидцев, BMW и Jeep. От удара немецкое авто вылетело с дороги, отправившись «обниматься с березкой».

На Школьной улице занесло праворульный Toyota Mark II с номерами Амурской области, и машина собрала припаркованные автомобили Skoda и Ravon, пишет Евгений, уточняя, что все участники ДТП живы.

«Его подбросило на люке, как сказал водитель, чуть на встречку не вышел и ушел заносом в «Кодиак», – добавляет очевидец.

В 9:50 на повороте с Литовской улицы на Чугунную автомобиль Nissan сбил женщину-пешехода. Инцидент попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо очевидца. На записи видно, что водитель «Ниссана» выезжает на перекресток на мигающий «зеленый» и из среднего ряда поворачивает направо, а затем, ускорившись, сбивает пешехода. Женщина, по словам очевидцев, переходила дорогу по «зебре» на свой «красный».

Накануне, 1 апреля, ГИБДД зафиксировала в Петербурге 442 ДТП, из них в 11 пострадали люди. Травмы получили 11 взрослых и трое детей. В Ленинградской области за понедельник произошла 81 дорожная авария. В семи из них пострадали люди, всего 10 человек. Детей среди них не было, сообщает УГИБДД.