У покидающих Можайку проверяют документы

У всех покидающих территорию Военно-космической академии им. Можайского проверяют документы, передает корреспондент «Фонтанки». По его словам, эвакуация все еще продолжается и, учитывая количество учащихся, закончится небыстро.

Из ворот военного вуза только что выехал спецтранспорт МЧС, однако заехала еще одна машина Росгвардии.

Напомним, днем 2 апреля в одном из зданий Военно-космической академии имени Можайского прогремел взрыв. По предварительной информации, разорвалось взрывное устройство мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Четверо человек с различными травмами забрали в Военно-медицинскую академию. Также частично обрушился лестничный пролёт.





