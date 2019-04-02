После взрыва в Академии Можайского произошло обрушение. Пострадали четверо

Из-за взрыва на территории Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге 2 апреля частично обрушился лестничный пролёт. Заблокированных студентов эвакуировали из здания, госпитализированы четверо.

Об этом «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, площадь обрушения незначительна. Источники в администрации уточняют, что разорвалось взрывное устройство мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Четверо человек с различными травмами забрали в Военно-медицинскую академию. По информации источников «Фонтанки», все пострадавшие являются офицерами.







Сейчас на улице Красного Курсанта продолжают работать экстренные службы, идет эвакуация. На место прибыли временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.