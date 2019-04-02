В Можайке идет эвакуация всех учащихся

С территории ВКА им. Можайского идет эвакуация, передает корреспондент «Фонтанки».

По его информации, у проходной стоят сотни курсантов — очевидно, освободить хотят весь комплекс академии, а не только здание, где прогремел взрыв.

Только что с территории выехала машина реанимации. При этом территория оцеплена машинами ДПС. Также рядом наш корреспондент видит спецтранспорт «ПетербургГаза», аварийную бригаду Водоканала, автомобиль военной полиции. Кроме того, работает Росгвардия.







К зданиям Можайки протянут шланг с водой.

Напомним, днем 2 апреля в одном из зданий ВКА им. Можайского на улице Красного Курсанта прогремел взрыв. Есть пострадавшие.