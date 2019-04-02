Законопроект о двукратном урезании «муниципального фильтра» для выборов глав регионов внесён в Госдуму

Законопроект, который вводит 5% как нижнюю обязательную планку количества подписей муниципальных депутатов для выдвижения на выборы глав регионов, 2 апреля внесен в Госдуму. Авторами выступили депутаты от ЛДПР Михаил Дегтярёв и Алексей Диденко. Сейчас федеральный закон позволяет регионам устанавливать планку в 10%.

«Действующий «муниципальный фильтр» с порогом от 5 до 10 процентов в политической действительности позволяет только одной политической силе беспрепятственно его преодолевать. Анализ сформировавшейся практики применения такого фильтра показывает серьезное ограничение реальной политической конкуренции, снижение эффективности демократического представительства и значительное падение альтернативности выборов», – сказано в пояснительной записке законопроекта.

В Петербурге действует максимальная норма в 10%. Она не позволяет выдвигаться никому из потенциальных кандидатов без согласия «Единой России». Из 1480 депутатских мандатов 1187 принадлежат единороссам, уточнял «Фонтанке» лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании города Александр Тетердинко.

Идея смягчения муниципального фильтра обсуждается депутатами с февраля 2019 года, когда замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина сообщила, что «партия власти» поддерживает соответствующее предложение ЦИК России.







В конце 2018 года ни фракция «Единая Россия» в парламенте Петербурга, ни врио губернатора Александр Беглов не поддержали предложение депутатов от КПРФ снизить муниципальный фильтр в городе.

«Дальнейшие наши действия будут зависеть от того, когда вступят поправки в федеральный закон», – пояснял тогда глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.

Вместе с тем в декабре депутаты Заксобрания дали кандидатам в губернаторы Петербурга возможность выдвижения на выборах не от партий, а путём самовыдвижения. Для этого будущему кандидату придётся собрать 2% подписей жителей города и пройти всё ту же процедуру муниципального фильтра.

Этот фильтр действует на выборах глав регионов России с 2012 года. Кроме Санкт-Петербурга, норма в 10% установлена ещё в 10 регионах. В большинстве субъектов РФ эта норма менее 10%.

5% подписей муниципальных депутатов кандидатам в губернаторы сегодня нужно собирать в 18 регионах РФ.

В сентябре 2019 года в Петербурге вместе с выборами губернатора пройдут и муниципальные выборы. «Фонтанка» рассказывала, что «Единая Россия» готовится к ним в «закрытом режиме». Подготовку к выборам курируют начальник управления внутренней политики Администрации президента РФ Андрей Ярин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.